Geschwindigkeitsmessungen hat die Polizei am Montagvormittag auf der L533/Ludwigshafener Straße in Waldsee unternommen. Auf der Ortsumgehung zwischen der Einmündung Rehhütter Straße und dem Kreisverkehr Neuhofener Straße haben die Beamten bei erlaubten 50 Stundenkilometern 30 Verstöße notiert. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 79 Stundenkilometern. Nach Abzug der Toleranz bedeutet das ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zudem gab es sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht.