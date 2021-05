Schifferstadt/Mutterstadt. Mit 59 Kilometern pro Stunde hat die Polizei am Montag einen Autofahrer in Mutterstadt erwischt. Das bedeutet ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt, denn im Pfalzring gilt Tempo 30. Dort hatte sich die Polizei zwischen 11.40 und 13.40 Uhr positioniert und neben dem „Spitzenreiter“ 26 weitere Temposünder gemessen. Bereits am Vormittag hatten die Polizisten eine Kontrollstelle in der Schifferstadter Burgstraße eingerichtet. Dort hielten sich 31 Fahrer nicht an das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 51, was eine Strafe von 80 Euro und ebenfalls einen Punkt nach sich zieht.