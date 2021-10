Vor ein paar Wochen haben der Ortsverein Dudenhofen und die Bürgerinitiative „Ruhe statt Lärm“ in Harthausen mit Eltern und Kindern Figuren bemalt, die Verkehrsteilnehmer auffordern, freiwillig Tempo 30 zu fahren. Auf den meisten Hauptstraßen ist Tempo 50 erlaubt. Nun sind fünf Figuren beschädigt beziehungsweise gestohlen worden. Wie Manfred Hick vom Ortsverein mitteilte, wurde der Kopf einer entwendeten Figur aus der Iggelheimer Straße verunstaltet in Harthausen gefunden. Er sei mit roter Farbe beschmiert worden, sagt Hick. Der Vorsitzende des Ortsvereins vermutet, dass derselbe Täter dahintersteckt, weil auch eine Figur in Dudenhofen mit der Farbe verunstaltet wurde. Sie sei zuvor im Wald zwischen Dudenhofen und Schifferstadt gefunden worden. Hick zufolge werden die Figuren repariert, entwendete sollen ersetzt werden. Das Material koste rund 35 Euro, weist Hick hin. Ihm zufolge werden die Figuren in Harthausen und Dudenhofen regelmäßig kontrolliert. Dass sie verunstaltet werden, ist nicht neu. In Lingenfeld, wo die Interessengemeinschaft „Lebenswertes Lingenfeld“ zuerst eine solche Aktion im Speyerer Umland initiiert hat, wurden die Figuren ebenfalls schon Opfer von Vandalismus.

Kontakt



Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06232 1370 beziehungsweise per E-Mail an vorstand@dudenhofen.org zu melden.