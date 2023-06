Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Dienstag stehen in Mainz drei Nordmann-Tannen, über die sich besonders der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises und der Ortsbürgermeister von Lambsheim freuen. Denn sie sind eine Spende an den rheinland-pfälzischen Landtag und wurden von dessen Vertretern mit einem gebührenden Festakt in Empfang genommen.

Das Landesparlament kennt seit 1985 die Tradition, dass ihm kurz vor der Adventszeit eine Stadt oder ein Landkreis aus Rheinland-Pfalz drei Weihnachtsbäume schenkt. Für den Platz vor dem