Weder dass es noch hell noch dass jemand zu Hause war, hielt Einbrecher am Mittwochnachmittag davon ab zu versuchen, in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Dudenhofen einzusteigen. Laut Polizei versuchen Unbekannte im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Als eine Bewohnerin des Hauses ein lautes Geräusch bemerkte und im Schlafzimmer nachsah, entdeckte sie an einer Terrassentür einige Holzspäne, vermutete aber, dass diese vom Wind dort hingetragen wurden. Erst einige Stunden später stellte der Sohn der Frau an der Außenseite der Terrassentür mehrere Hebelmarken fest und informierte die Polizei. Die Täter hatten offenbar mehrfach versucht, die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.