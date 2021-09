Am Sonntag, 12. September, öffnen Denkmäler bundesweit ihre Pforten, denn dann ist wieder der Tag des offenen Denkmals. In Schifferstadt bekommen Interessierte einen geführten Einblick ins Alte Rathaus. Interessantes über den alten Friedhof in Mutterstadt und seine besonderen Gräber erfahren Besucher von den Mitgliedern des örtlichen Historischen Vereins.

Die Schifferstadter Stadtverwaltung lädt zusammen mit den kundigen Stadtführern ins Alte Rathaus, Marktplatz 1, ein. Von 9.30 bis 12 Uhr können Interessierte das historische Gebäude und auf Nachfrage auch das Heimatmuseum bei einer Führung besichtigen. Zur Einstimmung wird im Erdgeschoss ein Film über eine nachgestellte Gerichtsverhandlung gezeigt, kündigt die Verwaltung an. Denn: Das Alte Rathaus war der ehemalige Versammlungsort des Gerichts. Der Vorgängerbau wird 1501 erstmals als „Sphilhus“ erwähnt und 1552 während einer Belagerung zerstört, 1558 baute der Gerichtsherr von Schifferstadt an gleicher Stelle das Rathaus. Seither kann das alte Gemäuer einiges berichten, es ist eines der ältesten und prächtigsten rheinpfälzischen Rathäuser. Interessierte müssen bei ihrem Besuch am Sonntag die 3G-Regel einhalten, ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre. Zudem gelten Maskenpflicht und die Pflicht, Abstand zueinander zu halten.

In Mutterstadt bietet die Ortsgruppe des Historischen Vereins der Pfalz zwei Führungen über den alten Friedhof an. Wie der Verein mitteilt, werden in dem künftigen Park ortsgeschichtlich erhaltenswerte Denkmale und Grabsteine stehengelassen, zu denen es interessante Geschichten gibt, wie auch über die 275-jährige Geschichte des Friedhofs. Die Führungen, 11 Uhr und 14.30 Uhr, dauern jeweils etwa eine Stunde. Treffpunkt ist am Eingang, Ludwigshafener Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber es müssen die aktuell gültigen Corona-Hygienevorschriften eingehalten werden.