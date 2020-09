Weil der „Tag der Feuerwehr“ ausfallen muss, bieten ihn die Wehrleute am Sonntag, 27. September, quasi „to go“ an. Der Erlös kommt den Kameraden zugute. „Die Feuerwehr will damit der Bevölkerung etwas bieten“, sagt Tobias Seitzmayer, Vorsitzender des Förderkreises St. Florian der Freiwilligen Feuerwehren Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen. Normalerweise präsentieren die Kameraden ihr Ehrenamt beim „Tag der Feuerwehr“ – etwa mit Vorführungen und Spielen für Kinder. Dieses Jahr ist das aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht möglich. Der Förderkreis hofft dennoch, das Interesse für die Feuerwehr zu wecken und will mit den Menschen in Kontakt bleiben – wenn auch mit Abstand.

Lieferdienst für Ältere möglich

An dem Sonntag wird ein Küchenteam vier Speisen zubereiten und zwischen 11.30 und 13.30 Uhr zum Abholen im Feuerwehrgerätehaus in Dudenhofen bereitstellen. „Da uns die Älteren sehr am Herzen liegen, die teilweise in der Feuerwehr groß geworden sind oder sie unterstützen, bieten wir auch einen Lieferdienst an“, sagt Seitzmayer. Das Essen wird aber nur nach Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen gefahren. Der Erlös kommt dem Förderkreis zugute, der mit dem Geld laut seines Vorsitzenden etwa Ausflüge und Jugendfreizeiten der Feuerwehr finanziert.

Wer selbst gemachten Rollbraten mit Kartoffelsalat beziehungsweise Bratwurst mit Brötchen oder eine Portion Kartoffelsalat abholen oder sich liefern lassen möchte, wird gebeten, sich am Montag, 14. September, zwischen 20 und 21.30 Uhr telefonisch unter 06232 990734 zu melden. Vorbestellungen sind erforderlich, damit die Feuerwehr besser planen kann. Sie werden bis Sonntag, 20. September, auch per E-Mail an foerderkreis@ffw-dudenhofen.de angenommen. Weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.ffw-dudenhofen.de.