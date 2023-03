Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ansteckende Viruskrankheiten machen derzeit nicht nur den Menschen zu schaffen: Vielen Wildkaninchen geht es an den Kragen. An verschiedenen Orten im Land nimmt die Anzahl der Tiere ab – auch im Rhein-Pfalz-Kreis. Für Menschen besteht keine Gefahr, aber für Kaninchen, die in privaten Gärten oder Gehegen gehalten werden.

Am Vormittag hoppelt das flauschige Kaninchen noch fröhlich durch sein Gehege, mittags liegt es tot da, Blut sickert aus den Körperöffnungen. „Das kann manchmal innerhalb von