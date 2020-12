Eine großzügige Spende hat vor Kurzem auch der Strickkreis der KFD-Frauen in Harthausen gemacht: 3000 Euro haben die Strickerinnen an Beate Däuwel vom Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen überreicht – und das, obwohl der Adventsmarkt, an dem die Frauen normalerweise ihre Strickwaren verkaufen, nicht stattfinden konnte. „Wir haben uns nur nach den Sommerferien für zirka sechs Wochen treffen können“, berichtet Strickkreis-Leiterin Traudlinde Geil. „Wir haben viel zu Hause gearbeitet und daheim an alte treue Kundschaft verkauft.“ Die Summe von 3000 Euro habe sich aus Reserven und dem diesjährigen Verkauf ergeben. An das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen spendet der KFD-Strickkreis schon seit 2007. Derzeit bestehe der Kreis aus zehn bis zwölf Frauen, informiert Geil.