Streit am Sonntagnachmittag mit Folgen: In einem Mehrparteienhaus in der Schlesierstraße in Mutterstadt ist es gegen 16.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte es früher am Tag schon einmal Streit zwischen den beiden gegeben, der Vater war gegangen. Am Nachmittag sollte er nicht mehr in die Wohnung dürfen, befand sein Sohn und es kam zur Rangelei an der Eingangstür. Der Sohn stürzte, und der 44-jährige Vater schlug dem 17-Jährigen in die Rippen. Der schlug seinem Vater auf den Kopf. Als die Polizei ins Spiel kam, verhielt sich der Vater gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens, und da weiterer Streit mit seinem Sohn zu erwarten war, kam der 44-Jährige in Gewahrsam.