Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Regenbogen-Flagge am Limburgerhofer Rathaus? Die SPD wollte ein Zeichen für die queere Community setzen, doch die anderen Parteien haben die Idee abgeschmettert.

Was in der Hauptstadt Berlin möglich ist, geht noch lange nicht in Limburgerhof. Am vergangenen Wochenende wehte anlässlich des Christopher-Street-Days in Berlin die Regenbogenflagge vor Kanzleramt