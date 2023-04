Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Freunden abhängen und Musik hören: Weil zwei Gruppen Jugendlicher dafür den Platz hinter dem Jugendzentrum (Juz) in Bobenheim-Roxheim für sich beanspruchten, kam es zum Streit. Der eskalierte so, dass sich am Mittwoch drei Frankenthaler wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts in Frankenthal verantworten mussten.

Ein Abend Ende August 2020: Zwei junge Männer aus Frankenthal, heute 17 und 19 Jahre alt, machen sich auf nach Bobenheim-Roxheim. „Wir wollten keinen Stress, weil wir wissen,