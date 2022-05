Eine Schlägerei in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mutterstadt ist der Integrierten Rettungsleitstelle am Sonntag gegen 22.45 Uhr gemeldet worden. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass ein 32-jähriger betrunkener Bewohner eines Wohncontainers in diesem randalierte und Glasflaschen auf den Boden geworfen hatte. Drei Mitbewohner wollten ihn zum Aufhören bewegen. Daraufhin ergriff der Beschuldigte ein Küchenmesser und bedrohte sie. Die drei Männer konnten ihm jedoch das Messer aus der Hand nehmen. Anschließend attackierten sie den 32-Jährigen mit Faustschlägen. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und am Körper. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Dort wurde ihm zudem zwecks Bestimmung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Den Beschuldigten erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Auch gegen die Mitbewohner wurde, wie die Polizei berichtet, ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.