Einen Streit auf offener Straße haben am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwei Männer in der Speyerer Straße in Mutterstadt ausgetragen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung wurde laut Polizei körperlich. Der ältere der beiden Männer, ein 41-Jähriger, griff schließlich zu einer Holzlatte und schlug mit dieser auf seinen 20-jährigen Kontrahenten ein. Hierdurch wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er allerdings gegenüber den eingesetzten Polizisten ab. Während des Einsatzes beleidigte der 20-Jährige den 41-Jährigen weiter. Die Holzlatte wurde von den Einsatzkräften sichergestellt, und die Kontrahenten wurden getrennt. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.