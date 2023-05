Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein langer Abend für die 19 Wahlhelferinnen und Helfer, die am Sonntagabend im Remigiushaus erst die Stimmzettel der Bundestagswahl und dann die des Bürgerentscheids auszählten. Um kurz vor halb 9 stand fest: Eine Mehrheit will kein Gewerbegebiet auf den rund zehn Hektar Otterstadter Ackerflächen, die an das Kurpfalz-Kasernengelände angrenzen. Die Stimmen aus der Kommunalpolitik.

„Von 2140 abgegebenen Stimmen sind zehn ungültig. 562 Personen haben mit Ja, 1568 mit Nein gestimmt“, verkündete Wahlvorstand Michael Ritthaler, nachdem er und sein Team