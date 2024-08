Die Bernd-Jung-Stiftung organisiert in Zusammenarbeit mit Lotto Rheinland-Pfalz Lehrgänge für Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Dafür bietet die Stiftung mit Sitz in Bobenheim-Roxheim sportartübergreifende zweitägige Seminare an, bei denen die Themen Wertebildung und Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund stehen. Die Seminare richten sich nach Angaben der Stiftung an Trainer von Jugendmannschaften jedweder Sportart.

Dabei sollen Aspekte wie Konfliktlösung, faires und respektvolles Handeln, Wertevermittlung oder auch Vertrauensbildung aufgegriffen werden. Zudem wird gezeigt, wie Werteplakate sowie ein Teamkodex mit dem eigenen Team erstellt werden können.

Vereine können sich zusammenschließen

Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass der Verein mindestens 15 bis 20 Jugendtrainer hat. Es können sich auch zwei Vereine zusammenschließen, um auf diese Mindestanzahl zu kommen. Der Stiftung zufolge ist es zudem erforderlich, dass die Vereine entsprechende Räumlichkeiten und eine Sporthalle oder ein geeignetes Freigelände zur Verfügung stellen können, weil die Lehrgänge beim jeweiligen Verein vor Ort stattfinden sollen.

Interessenten können sich mit einer Kurzbeschreibung ihres Vereins unter dem Betreff „TeamUp“ bis 30. September per E-Mail an stiftung@bernd-jung-stiftung.de bewerben.