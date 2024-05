Der Freitag ist trotz der seit der Nacht andauernden und teils heftigen Regenfälle für die Feuerwehren der Region bis zum frühen Abend ruhig verlaufen.

Für das Gebiet der Verbandsgemeinde Leiningerland berichtete Wehrleiter Markus Ittel am Mittag, es habe bis dato keine Alarmierung gegeben. Auch der Leiter der Feuerwehr Lambsheim-Heßheim, Thiemo Seibert, hatte bis zum Abend keinen Einsatz zu vermelden. „Außer einem Wasserschaden, der aber eine andere Ursache als das Wetter hatte.“ Ähnliches Bild in Bobenheim-Roxheim: „Wir hatten wegen der Regenfälle noch keinen Einsatz“, so Wehrleiter Kai Neiheiser. Sorgen bereitete ihm am frühen Freitagabend jedoch der Pegelstand des Eckbachs. Der sei innerhalb kürzester Zeit doch sehr gestiegen.

In Lambsheim meldete der Beigeordnete Gunter Steuer (FDP) am frühen Abend, dass sich Wasser im Neubaugebiet an der Weisenheimer Straße gesammelt hat – wohl aufgrund einer Verstopfung. Mittels einer von der Feuerwehr ausgeliehenen Pumpe sollte das Wasser ins Kanalnetz gebracht werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Abend für die Region Frankenthal die Warnung der Stufe 3 (Unwetter) aus. Es besteht laut DWD an kleineren und mittleren Flüssen die Gefahr von Hochwasser. Der Schwerpunkt des Dauerregens war vor allem von Baden über das südliche Rheinland-Pfalz und Saarland bis zur Eifel.

Andere Regionen in der Pfalz hat es deutlich schlimmer erwischt. Aktuelle Infos zu den Regenfällen lesen Sie in unserem Liveblog.