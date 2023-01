Mit einer Collage aus Wort, Bild und Klang zum Thema Glück startet die Stadtbücherei Schifferstadt in das Veranstaltungsprogramm des Jahres 2023. Und „glücklich“ geht es durchaus auch weiter im Programm.

Wann ist man glücklich? Der Autor Christof Jauernig befragte in 60 Städten Menschen zu ihren Glückserfahrungen. Daraus entstanden ein Buch und ein Bühnenprogramm, ein multimedialer Abend zum Thema Glück, wie die Stadtbücherei es nennt. Am Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr, geht es also um „Eintausendmal Lebensglück“. Zusammengestellt aus den Beiträgen von mehr als 1000 Menschen würden die präsentierten Augenblicke an das Kostbare im Alltäglichen erinnern. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Christof Jauernig Foto: Jauernig/gratis

Auch Düfte können glücklich machen. Darüber informiert Andreas Sifrin mit seinem Vortrag „Frisch in den Frühling mit Aromatherapie“ am Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr. Speziell Zitrusfrüchte speichern demnach die Kraft der Sonne im ätherischen Öl ihrer Schalen und seien somit ein idealer Start in den Frühling mit guter Laune und Motivation. Referent Andreas Sifrin ist Aromatherapieberater in der Apotheke am Schillerplatz. Der Eintritt kostet drei Euro.

Lisa Graf Foto: Stadtbücherei/gratis

Starke Frauen und Feinkost stehen für den Abschluss des Frühjahrsprogramms. Am Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, liest die Autorin Lisa Graf aus ihren Romanen zur Geschichte des Hauses Dallmayr in München. Der Name Dallmayr steht für Kaffee und für Delikatessen. Lisa Graf erzählt auch die Geschichte von Therese Randlkofer, der starken Frau, die den Feinkost-Experten gegen alle Widerstände und Intrigen zum Erfolg führte, und entführt ins München der Jahrhundertwende. Passend zum Thema Feinkost bietet der Weltladen süße Köstlichkeiten an. Dies ist laut Stadtbücherei eine gemeinsame Veranstaltung mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schifferstadt und des Rhein-Pfalz-Kreises zum Internationalen Frauentag. Der Eintritt kostet zehn Euro, inklusive einem Tartufo, einer Trüffelpraline.

Glücklich ist auch Büchereileiterin Martina Kees. Nämlich darüber, dass die Veranstaltungen wieder in der Stadtbücherei selbst über die Bühne gehen können. Aus Platzgründen musste sie während der Corona-Pandemie, als wenigstens wieder etwas stattfinden konnte, ins Alte Rathaus ausweichen.

Noch Fragen?

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, geöffnet Montag und Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 15 bis 19 Uhr, Mittwoch, 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, sowie Freitag, 9 bis 16 Uhr, Telefon 06235 925830.