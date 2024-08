Bislang Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 8.30 und 19.45 Uhr in der katholische Kirche St. Pankratius in der Berghäuser Straße in Berghausen die Spendenkasse aufgebrochen. Wie viel Geld aus der Kasse gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Zeugen können sich bei der Polizei Speyer melden: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.