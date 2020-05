Die vor rund einem Jahr auf dem Dach der Otterstadter Grundschule geschlüpfte Störchin ist nach ihrer Überwinterung in Marokko und Spanien der Vorderpfalz wieder sehr nahe gekommen: Am Montag dieser Woche flog Thilo von der Westpfalz über den Pfälzerwald bis ins badische Walldorf. Dort hielt die Henne sich zunächst auf dem Gelände eines Wertstoffsammelhofes auf, bevor sie wenige Hundert Meter weiter nach Norden an einen Tümpel zog. Diese Flugroute hat am Montagabend die App „Animal Tracker“ angezeigt.

Thilo trägt einen GPS-Sender auf dem Rücken, der der Henne auf Initiative des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) angelegt worden ist. Andreas Blättner vom VHNO freut sich, dass es der „Senderstörchin“ offenbar gut geht – zumal am Wochenende zeitweise keine oder nur lückenhafte Daten abgerufen werden konnten. „Wenn Thilo zwei, drei Tage an einem Ort bleibt, dann fahre ich zu ihr hin und mache Fotos“, teilt Blättner mit. Da die Störchin eine Vorliebe für Flugplätze zu haben scheint, landet sie vielleicht bald in Speyer. Seit dem 12. Mai hielt Thilo sich nahe des Flughafens Zweibrücken auf; in Walldorf ist sie in Sichtweite des dortigen Sportflugplatzes gelandet.