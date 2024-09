Unbekannte Täter sind am Samstag, 14. September, zwischen 19 und Sonntag, 15. September, 11 Uhr, in Dudenhofen auf einen Sportplatz in der Albrecht-Dürer-Straße eingebrochen. Laut Polizei wurde ein Kompressor im Wert von etwa 100 Euro aus einer der Garagen gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06232 1370.