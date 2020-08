Der Lions-Club Schifferstadt-Goldener Hut hat 1000 Mund-Nasen-Schutzmasken an die Ökumenische Sozialstation gespendet. Die Exemplare kommen aus China – und der Pflegedienst ist froh. Denn Schutzausrüstung ist in der Corona-Zeit immens wichtig.

17 Euro – so viel hat eine Mund-Nasenschutz-Maske in den ersten Wochen der Corona-Pandemie plötzlich gekostet, erzählt Andreas Müller von der Ökumenischen Sozialstation Schifferstadt. Völlig überteuert, kurz zuvor lag der Preis noch bei 50 Cent pro Stück. Und auch Schutzkittel seien zu Wucherpreisen angeboten worden. Doch Schutzkleidung ist dringend nötig für die Arbeit in der Sozialstation. Da kam es gelegen, dass Dieter Traub, Vorsitzender des Fördervereins des LC Schifferstadt, über einen Lions-Freund in Bayern rund 4000 Masken bestellte, die er an verschiedene Organisationen verteilte. Produziert wurden die Masken in China und nach mehreren Überprüfungen und vielen Zertifikaten zu einem akzeptablen Preis geliefert.

1000 Schutzmasken hat die Sozialstation nun bekommen, davon 400 FFP2-Masken und 600 OP-Schutzmasken. Die Spende des Lions-Clubs Schifferstadt-Goldener Hut hat einen Wert von 1800 Euro. Bei der Übergabe berichtete Lions-Präsident Burkhard Kröger von den Aktivitäten des Clubs sowie des Fördervereins. Die Mitglieder hätten in den vergangenen 27 Jahren Spenden von mehr als 500.000 Euro eingenommen und diese an Organisationen weitergegeben. Darunter war auch ein Auto für den Hospizdienst.