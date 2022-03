Die SPD-Fraktion beantragt, dass bei kommenden Dorffesten in Bobenheim-Roxheim ortsansässige Akteure Vorrang bekommen.

„Bobenheim-Roxheim feiert lokal!“ lautet die Aufforderung der Genossen an die Entscheidungsgremien. Eines davon ist der Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss, der am Donnerstag, 24. März, ab 17.45 Uhr in der Jahnhalle tagt und über den Antrag berät. Die SPD-Fraktion will Vereinen, Firmen und Kulturschaffenden helfen, die wegen des pandemiebedingten Ausfalls von Festen und Veranstaltungen wirtschaftliche Probleme bekommen haben. Gedacht ist an Bühnentechniker und Musikgruppen sowie Klubs und Gastronomiebetriebe, die üblicherweise bei Gondelfest, Kerwe und Weihnachtsmarkt Speisen und Getränke verkaufen. Die Buchung ortsansässiger Musiker könne zudem helfen, den Haushalt der Gemeinde zu entlasten.