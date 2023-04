Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein lauter Knall hat am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Anwohner von Dannstadt und Umgebung aufgeschreckt: Unbekannte Täter haben um 4.30 Uhr zwei Geldautomaten der Filiale der Sparkasse Vorderpfalz in der Hauptstraße 2 aufgesprengt. Laut Polizei entstand ein Schaden am Gebäude in Höhe von rund 300.000 Euro.

Ob Bargeld entwendet wurde, blieb zunächst noch unklar, hieß es von der Polizei. Die Sparkasse berichtete auf Anfrage von „massiven Beschädigungen im SB-Bereich der Geschäftsstelle“.