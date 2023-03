Die Sparkasse Vorderpfalz weitet aus Sicherheitsgründen die Schließzeiten ihrer Selbstbedienungs-Foyers aus. Was bislang nur bei wenigen Standorten der Fall war, wird ab Anfang April nach Unternehmensmitteilung sukzessive für alle Standorte im April gelten: Die SB-Foyers bleiben von 23 bis 6 Uhr geschlossen. Hintergrund sei die Gefahrenabwehr, es müsse der Sprengung von Geldautomaten vorgebeugt werden, die große Schäden anrichteten und Menschen gefährdeten. Als weitere Vorsorgemaßnahme würden Bargeldbestände bei Geldautomaten werden reduziert. „Dadurch kann es vereinzelt bei einigen Geldautomatenstandorten zu Engpässen kommen“, teilt die Sparkasse mit Sitz in Ludwigshafen und Hauptstelle in Speyer mit. Auch weitere Sicherungsmaßnahmen seien je nach Standort denkbar.

In Speyer und Umland war bei der Sparkasse bisher nur der SB-Standort in Römerberg nachts geschlossen. Jetzt kommen die drei Filial- und vier SB-Standorte in Speyer sowie die Geschäftsstelle in Dudenhofen und der SB-Standort in Waldsee hinzu.