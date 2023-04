Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Besichtigungstermin in der Goethestraße 2a in Limburgerhof strahlen Bürgermeister, Architekt, Landrat und Kreiswohnungsverbands-Chef mit der Frühlingssonne um die Wette. Das Wohngebäude ist fertig und wartet auf den Einzug der 24 Mieter.

Zwölf Wohnungen, alle 60 Quadratmeter groß, barrierefrei und für zwei Personen gedacht, sind in 14 Monaten Bauzeit in der Goethestraße 2a in Limburgerhof entstanden –