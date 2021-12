Der Motorsport- und Touristik-Club (MTC) Bobenheim hat noch immer kein Trainingsgelände. Wenn sich kein geeigneter Platz finde, müsse der Verein bei der nächsten Jahreshauptversammlung über die Auflösung nachdenken, sagt der Erste Vorsitzende des Vereins, Andreas Benthin.

Bereits Ende August wurde über die Zukunft des Vereins beraten. Bisherige Versuche, an ein neues Trainingsgelände zu kommen, seien erfolglos verlaufen, berichtet Benthin. „Die Gemeinde interessiert es überhaupt nicht, was mit dem Verein ist“, beklagt er. Der MTC habe in den vergangenen Monaten zwar keine coronabedingten Austritte unter seinen derzeit 65 Mitgliedern zu beklagen. Dennoch sei damit zu rechnen, dass gerade junge Talente abwandern, wenn der Sportbetrieb nicht wieder anlaufe. „Ohne Trainingsplatz ergibt der Verein keinen Sinn“, sagt Benthin. Ein jüngerer Fahrer trainiere mittlerweile schon bei der Konkurrenz, sei aber weiterhin Mitglied im MTC.

Platz für Slalom-Fahrten

Ein Trainingsort wäre laut Benthin dann geeignet, wenn er im Umkreis von maximal 25 Kilometern um Bobenheim oder Frankenthal liegt, mindestens 500 bis 1000 Quadratmeter umfasst und asphaltiert ist. Das sei die Mindestgröße, um auf dem Platz Slalom mit einem Kart zu fahren, erklärt Benthin, für Autos sei sogar noch mehr Fläche notwendig. Außerdem ist dem Vorsitzenden zufolge ein Stromanschluss wichtig, und es sollte vor Ort die Möglichkeit geben, einen Container mit Ausrüstung abzustellen.

Benthin will nun bei Amazon in Frankenthal anfragen, ob die MTC-Fahrer auf dem Parkplatz des Verteilerzentrums fahren dürfen. „Das wäre hervorragend, dort hätten wir keine Probleme wegen des Lärms.“ Bevor Ende 2019 keine Trainingsmöglichkeit mehr blieb, hatten die Motorsportler zeitweise auf dem Schulhof der Realschule Bobenheim-Roxheim, auf einer damals noch fast unbefahrenen Erschließungsstraße im Bobenheim-Roxheimer Gewerbegebiet Auf dem Wörth, auf einem Baumarkt-Parkplatz in Bad Dürkheim sowie im Wareneingangsbereich einer Supermarktkette und auf einem Firmengelände in Frankenthal trainiert.

Kontakt

Wer eine Idee hat, wo der MTC Bobenheim trainieren könnte, kann sich per E-Mail an 1vorstand@mtc-bobenheim.de beim Vereinsvorstand melden.