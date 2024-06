Schon seit einiger Zeit gestaltet der Kirchenchor Harthausen Gottesdienste im örtlichen Seniorenzentrum mit. Weil das bei den alten Menschen so gut ankommt, startet der Chor eine Projektwoche, in der er auch andere Pflegeheime in der Pfarrei besucht. Weitere Mitstreiter sind willkommen. Initiator Andreas Senz hofft auf Nachahmer.

„Vor etwa zwei Jahren sprach mich meine Patentante, die im Seniorenzentrum Harthausen