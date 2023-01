Aus Sicht der Polizeiinspektion Schifferstadt ist die Silvesternacht relativ ruhig verlaufen. Gegen Mitternacht mussten die Beamten die Gemüter von Nachbarn in Limburgerhof beruhigen, die darüber in Streit geraten waren, wie und von wo aus geböllert werden soll. „Hierbei kam es zu einer Körperverletzung und Beleidigungen“, berichten die Polizisten. In Mutterstadt soll ein Mann absichtlich eine Rakete gegen das Auto der Nachbarn geschossen haben, mit denen er schon seit Langem im Streit liege. Zu einer Beschädigung kam es dabei jedoch nicht. In Altrip wurde im Bereich des Ludwigsplatzes ein Absperrgitter von Unbekannten auf die Straße gezogen.