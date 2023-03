Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Unternehmen Gebrüder Willersinn blickt mit Sorge der am 1. Mai beginnenden Badesaison am Silbersee in Bobenheim-Roxheim entgegen. Nachdem Unbekannte einen auf Firmengelände neu errichteten Zaun zerstört haben, fordert die Geschäftsführung Unterstützung von Kreis und Gemeinde. Sie setzt eine Belohnung aus und droht mit dem Einsatz von Wachpersonal.

Es steht zu befürchten, dass die Menschen in diesem Sommer immer noch nicht zu all den Freizeitaktivitäten und Urlaubsorten zurückkehren können, die ihnen vor Ausbruch