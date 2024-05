Am Sonntagabend hat es östliche von Bobenheim-Roxheim auf einem Feldweg einen sexuellen Übergriff auf eine Joggerin gegeben. Das hat die Polizei am späten Montagabend mitgeteilt.

Demnach soll der Übergriff gegen die 49-jährige Frau in der Verlängerung der Dammstraße auf einem Feldweg geschehen sein. Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger, der während einer sofort eingeleiteten Suche gefunden und festgenommen wurde. Der Tatverdächtige habe sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach einer Vorrführung beim Amtsgericht Frankenthal sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft. Genauere Angaben zu dem Geschehen konnte die Polizei nicht machen und verweist auf RHEINPFALZ-Anfrage auf die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Diese war bis zum Mittag für eine Presseanfrage nicht zu erreichen. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Ludwigshafen telefonisch unter 0621 963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.