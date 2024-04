Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwas ist anders in Harthausen. Denn der alljährliche Seniorennachmittag in der Heilsbruckhalle musste nicht nur in einer Sache raus aus seiner Komfortzone und umplanen.

Kaffee, Kuchen, gute Gespräche und Pfälzer Wein – das ist gleichgeblieben beim Seniorennachmittag, diesmal umrahmt von der „Pälzer Batschkabbe Mussig“, die von den Dudenhofenern