Es gibt einen neuen Verein in Römerberg: den Seniorenclub. 26 Interessierte waren bei der Gründungsversammlung vor einigen Tagen im Zehnthaus Berghausen anwesend, wovon gleich 21 schriftlich ihren Beitritt erklärten.

Die Idee zur Gründung des Clubs entstand, weil der Seniorenbeirat gerne Seniorentreffen in den drei Römerberger Ortsteilen ausrichten wollte, aber vor bürokratischen Hürden stand, weil ihm die Verbandsgemeinde dazu das Führen von Barkassen erlauben müsste. Ein Seniorenclub soll es künftig vereinfachen, Veranstaltungen für ältere Menschen auszurichten und außerdem ehrenamtliche Kräfte zu bündeln.

Zur Gründungsversammlung hatte der Römerberger Beigeordnete Heinz-Peter Schneider (Grüne) eingeladen. Zur Ersten Vorsitzenden im Team wurde Käthe Maier gewählt, zu deren Stellvertreterin Gabi Vollmer. Die Position der Kassiererin nimmt Sigrid Viertel ein und die der Schriftführerin Elvira Theurer. Nachdem der Ortsgemeinderat Römerberg beschlossen hatte, dass die Ortsgemeinde Mitglied werden soll und laut Satzung der Bürgermeister oder der zuständige Beigeordnete Mitglied im Sprecher-Team ist, übernahm Schneider diesen Posten. Kassenprüferinnen wurden Anna Maria Pfirrmann und Wilma Weber.

Beim geplanten Seniorentag der Gemeinde am 25. August will sich der Seniorenclub vorstellen. „Vielleicht kann er bis zu diesem Datum schon die eine oder andere Veranstaltung für Senioren und Seniorinnen bekannt geben, denn die zurückliegende Zeit der Pandemie hat gerade in der Gruppe der Senioren ein übergroßes Bedürfnis nach Zusammensein geschaffen“, sagt Schneider. Käthe Maier bat um weitere tatkräftige Unterstützung und viele neue Ideen.

Kontakt

Wer sich für Mitarbeit und Mitgliedschaft im Seniorenclub interessiert, kann sich bei Käthe Maier unter Telefon 06232 84020 melden.