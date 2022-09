Ein 33-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in Höhe des Campinggebiets „Auf der Au“ verletzt worden. Laut Polizei waren er und ein 56-Jähriger jeweils mit Lkw in entgegengesetzten Richtungen auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip unterwegs. Als die Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren, berührten sich die Seitenspiegel und wurden dabei beschädigt. Der 33-Jährige hatte das Seitenfenster geöffnet und wurde durch das zersplitterte Spiegelglas leicht im Gesicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu der Berührung kam, ist Bestandteil der Ermittlungen.