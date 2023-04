Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne Hilfe von Experten wird es nicht gehen. Das ist die Erkenntnis im Beindersheimer Ausschuss für Grund- und Hochwasserschutz, nachdem die SPD eine Starkregenkarte gefordert hat. Die Diskussion machte deutlich: Das Thema hat zu lange in der Schublade gelegen.

Grund für den in der Sitzung am Dienstag gestellten Antrag der Sozialdemokraten, eine Starkregenkarte für Beindersheim zu erstellen, war unter anderem das Hochwasser an der Ahr im vergangenen Jahr.