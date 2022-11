Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim gekommen. Eine 54-Jährige war laut Polizei mit ihrem Kleinwagen auf der Industriestraße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße unterwegs und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Ein 17-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim, der mit seinem Leichtkraftrad in die gleiche Richtung fuhr, wollte zur gleichen Zeit ein vor ihm fahrendes Auto überholen, erkannte dabei den abbiegenden Kleinwagen zu spät und kollidierte mit diesem. Der junge Mann stürzte und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.