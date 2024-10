Waldsee. Wenn es läuft wie geplant, wird der Schwanenplatz in Waldsee ab Mitte Januar umgebaut. Ab dann können auch die Parkplätze dort nicht mehr genutzt werden. Vor zwei Jahren hatte sich der Ortsgemeinderat erstmals mit dem Umbau des Platzes in der Dorfmitte befasst und einen Förderantrag gestellt. Dieser ist nun bewilligt worden, so dass der Eigenanteil der Gemeinde an den 1,3 Millionen Euro Baukosten 217.000 Euro beträgt. Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor, womit die Arbeiten ausgeschrieben werden können. Ende Juni soll der Platz, der dann deutlich grüner sein wird, fertig sein.