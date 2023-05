Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Schüler der Realschule plus in Dudenhofen ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber hat Landrat Clemens Körner (CDU) am Montag informiert. Der Junge sowie vier seiner Freunde befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Derweil geht der eingeschränkte Betrieb an der Schule weiter.

Nach Angaben von Schulleiter Christian Wallner war der Junge zuletzt am 28. Mai in der Schule und wurde in einer Lerngruppe unterrichtet. An dem Tag sei alles in Ordnung gewesen, er habe keine