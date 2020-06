[aktualisiert:16.30 Uhr] An vier Schulen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises gibt es bestätigte Corona-Fälle. Das ist laut Landrat Clemens Körner (CDU) im Verlauf des Montagvormittags bekannt geworden. Betroffen sind in Ludwigshafen die Karolina-Burger-Realschule plus und die IGS Ernst Bloch. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es die Grundschule Fußgönheim uns die Realschule plus in Dudenhofen. Auch an der IGS Mutterstadt stand ein Schüler im Verdacht an dem Virus erkrankt zu sein. Doch im Laufe des Tages kam die Nachricht, dass er zwar Kontaktperson eines Corona-Falls, aber negativ getestet worden sei. An den anderen genannten vier Schulen ist es derzeit jeweils ein bestätigter Fall. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt gehen mit dem jeweils infizierten Schüler alle Klassenkameraden in Quarantäne. Alle direkten Kontaktpersonen, dazu gehören Klassenkameraden und Lehrer, werden Körner zufolge auf das Virus getestet. Ansonsten geht der Schulbetrieb zunächst weiter. In Fußgönheim bleibt die Grundschule am Montag geschlossen, aber auch hier soll ab Dienstag „der normale eingeschränkte Regelbetrieb“, wie Verbandsbürgermeister Paul Poje (CDU) sagt, fortgesetzt werden. In Dudenhofen wird vom normalen Prozedere abgewichen. Dort ist erst nach neun Tagen bekannt geworden, dass es einen Corona-Fall gibt. Der Schüler hatte nach Informationen Körners Durchfall, ist deshalb aber sofort zu Hause geblieben und wurde ein paar Tage später getestet. „Zählen wir das Wochenende dazu, ist heute schon der 12. Tag. Bislang zeigt keiner seiner Mitschüler Symptome. Dort wird es nicht mehr nötig sein, alle Klassenkameraden zu testen.“ Bei allen anderen Schulen werden die Ergebnisse abgewartet und dann entschieden, wie es jeweils vor Ort weitergeht, sagt Körner.