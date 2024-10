Mehrere Lambsheimer Mütter sind frustriert darüber, unter welchen Bedingungen ihre Kinder morgens mit dem Bus zur Schule fahren müssen. Die Busse seien oft zu spät, überfüllt – und sollen in einigen Fällen an Kinder vorbeigefahren sein, ohne diese mitzunehmen. Das beschuldigte Unternehmen, die Palatina Bus GmbH, will zumindest in einem Punkt nachbessern.

Teresa Micieli und ihr Sohn warten am 18. September auf den Bus an der Haltestelle in der Maxdorfer Straße in Lambsheim.