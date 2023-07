Mit dem Abschluss der Berufsreife oder dem Sekundarabschluss I haben am Freitag 82 Mädchen und Jungen die Realschule plus in Bobenheim-Roxheim verlassen.

Eine gemeinsame Reise nach Stuttgart hatte die Schüler der zwei neunten und zwei zehnten Klassen noch mal zusammengeschweißt, bevor es an die Gestaltung der Schulabschlussfeier ging. Die stand unter dem Motto „So viele Jahre im falschen Film“ und von der Dekoration her im Zeichen eines Disney-Märchens. Die Feier bot neben den obligatorischen Reden offenbar auch gute Unterhaltung, wie Lehrerin Maria Rupp berichtet. Schüler und Lehrer hätten zum Beispiel die Rollen getauscht und eine kleine Improvisationsshow aufgeführt. Eindruck machte ihr zufolge auch die Darbietung des von allen Abgangsklassen gemeinsam geschriebenen Songs.

Schulleiterin Nicola Heinemann ermunterte die Jugendlichen zum Neuanfang, etwa in der Ausbildung oder an einer neuen Schule. Der allgemeine Fachkräftemangel biete den Absolventen reichlich Chancen, sich zu beweisen, sagte sie. Im Namen des Rhein-Pfalz-Kreises als Schulträger richtete Manfred Gräf (CDU) in paar Worte an die Jungen und Mädchen, für den Schulelternbeirat sprach Alexandra Harbauer. Dann liefen die Absolventen laut Rupp einzeln und zu einem selbst auserwählten Musikstück über den roten Teppich auf die Bühne, um das Zeugnis entgegenzunehmen.

Einige der Schülerinnen und Schüler wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet: Hanna Hildensperger und Brendan Skora als Beste ihrer jeweiligen Klassenstufe, Hanea Saeed für soziales Engagement und Lars Petrilj als „Durchstarter“. Den Joker-Wettbewerbspreis der neunten Klassen erhielt Simon Fröhlich.