Etliche Schulkinder aus Heiligenstein dürfen voraussichtlich bald nicht mehr die Grundschule im eigenen Ortsteil besuchen. Der Ortsgemeinderat hat jetzt einen Prozess angestoßen, an dessen Ende die Änderung der Schulbezirke stehen soll.

Die Entwicklung zeichnet sich schon seit längerem ab: In Heiligenstein steigt die Anzahl der Grundschüler sowie jener Kinder, die nachmittags in der Schule betreut werden, immer weiter an.