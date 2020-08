Im künftigen Baugebiet „Dreißig Morgen“ in Dudenhofen soll die Gestaltung von Vorgärten als Stein- oder Schotterfläche verboten werden. Einen entsprechenden Antrag der Grünen verabschiedete der Ortsgemeinderat einstimmig.

Zur Antragsbegründung sagte Manfred Duttenhöfer: „Stein- und Schottergärten nehmen direkt Einfluss auf das sogenannte Kleinklima.“ Während Grünflächen die Temperatur senkten und Regenwasser speicherten beziehungsweise in tiefere Erdschichten abführten, leiteten Stein- und Schottergärten das Oberflächenwasser direkt in die Kanalisation. So könnten Straßenbäume nicht von Niederschlägen profitieren.

Leider beinhalte der bereits verabschiedete Bebauungsplan „In den dreißig Morgen“ keine Richtlinie zur Anlage von Vorgärten, sagte Duttenhöfer. „In Erinnerung unserer Selbstverpflichtung als Ortsgemeinderat, die Klimaauswirkungen bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen und Lösungen und Aktionen zu bevorzugen, die positive Auswirkungen für Klima, Umwelt sowie biologische Vielfalt haben, möchten wir für das entstehende Neubaugebiet eine Regelung finden, die den Erhalt der Arten und den Klimaschutz einbezieht.“ Nach dem Beschluss muss nun der Bebauungsplan neu ausgelegt werden.