Es wird in allen zehn Verwaltungseinheiten im Rhein-Pfalz-Kreis ein Schnelltestzentrum geben, sprich: In der Stadt Schifferstadt sowie in den Verbands- und verbandsfreien Gemeinden. Das ist das Ergebnis einer Bürgermeisterdienstbesprechung. Wie Landrat Clemens Körner (CDU) mitteilt, werden die Schnelltestzentren mit allen verfügbaren Hilfskräften aufgebaut und betrieben. „Das werden dann nicht nur die Feuerwehren sein. Es werden sich zum Beispiel auch das Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter und pensionierte Ärzte einklinken“, sagt Körner. Die Bürgermeister würden jetzt jeweils für ihren Ort und mit denen ihnen zur Verfügung stehenden Helfern so schnell wie möglich die entsprechenden Strukturen für die Schnelltests aufbauen. „Ich finde das eine tolle Sache, dass jetzt alle dabei sind“, meint der Landrat. Der Vorstoß, dass die Feuerwehren die Schnelltestzentren aufbauen und das Personal dafür stellen, kam vom Land. Und nicht bei allen örtlichen Wehren im Kreis stieß die Idee auf Begeisterung. Sie alleine könnten die Aufgabe nicht stemmen, war ein Argument. Denn die Wehrleute sind im Kreis nur ehrenamtlich tätig und müssten für Einsätze in den Testzentren von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. „Doch mit vereinten Kräften klappt’s nun doch und das finde ich gut“, sagt Körner.