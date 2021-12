Wer einen Corona-Schnelltest machen möchte, kann sich an die Teststelle am Globus-Markt in Bobenheim-Roxheim wenden. Dort kann man sich auch online anmelden. Das funktioniert über einen Link oder einen QR-Code.

An den zwei Holzbuden auf dem Globus-Parkplatz, Südring 2, gegenüber des Restaurants, können sich Bürger montags bis samstags von 9.30 bis 19 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. „Wir sind in dieser Woche mit einer Testphase gestartet und werden die Öffnungszeiten vermutlich im neuen Jahr noch anpassen“, informiert Betreiber Martin Holl.

Das Buchungsportal für Termine findet sich unter diesem Link. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig. Holl empfiehlt jedoch, zumindest vorab im Netz zu prüfen, welche Termine noch verfügbar sind. Angemeldete erhalten ein Ticket mit Barcode, das sie digital oder ausgedruckt mit ihrem Ausweis an der Teststelle vorzeigen müssen. Nach dem Test dauert es 15 bis 30 Minuten, bis das Ergebnis da ist. Man kann sich das Testzertifikat bequem per E-Mail zusenden oder vor Ort ausdrucken lassen.