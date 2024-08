In den 1980er-Jahren zog es Karl-Heinz Hasenstab (CDU) von der Bergstraße in die Vorderpfalz nach Iggelheim. Hier ist der Ingenieur schnell heimisch geworden, wollte sich vor Ort engagieren und landete sehr bald auf dem Beigeordnetensessel. Und in diesem sitzt er genauso gern wie auf seiner Bank im Garten – seinem Lieblingsort.

Der Blick schweift über einen gepflegten Rasen, über bunte Blumen und grüne Blattpflanzen, es summt und surrt. Der Garten von Karl-Heinz Hasenstab und seiner Frau Barbara ist ein wahres Kleinod