Was manche Jugendliche als Humor verstehen, bleibt wohl ihr eigenes Geheimnis. Die Polizei berichtet von einem Pärchen, das einer Freundin am Montagnachmittag einen Streich spielen wollte. Dazu lockte es die 16-Jährige unter einem Vorwand an die Grundschule, dort wartete der 16-Jährige und fragte sie, ob sie denn schon einmal Todesangst gehabt hätte. Kurzerhand drückte er sie auf den Boden und hielt ihr ein Klappmesser an den Hals. Als die junge Frau davonrannte, entdeckte sie ihre vermeintliche Freundin, 15 Jahre alt, die ebenso wie ihr Freund in Gelächter ausbrach. Die Folge des schlechten Scherzes: Gegen den jungen Mann aus Böhl-Iggelheim wird nun ermittelt – wegen Bedrohung und womöglich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.