Eine verbale Auseinandersetzung wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einer parkrechtlichen Angelegenheit während eines Wohnungumzugs ist am Montagabend in Berghausen in einer handfesten Auseinandersetzung gegipfelt. Wie die Polizei mitteilte, beleidigten sich die beiden Männer zunächst, dann schlugen sie aufeinander ein. Außer diversen Prellungen, Schürfwunden und einem blauen Auge wurde bei der Schlägerei ein Schrank beschädigt. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung auf.