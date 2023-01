Nach ersten Ermittlungen der Polizei sieht es so aus, als wären Fans des SV Waldhof Mannheim und des 1. FC Kaiserslautern am Samstagmittag, 12.20 Uhr, aneinandergeraten. Tatort: Der Bahnhof Limburgerhof. Im Einsatz waren zwei Streifen der Landespolizei sowie eine Streife der Bundespolizei. Vor Ort trafen die Beamten die Waldhof-Fans an, die den Zug Richtung Mannheim nehmen wollten, um das Spiel ihrer Mannschaft gegen 1860 München zu sehen. Nach verbalen Streitigkeiten auf Gleis eins sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf Gleis vier gekommen, wobei die drei Lauternfans die Waldhöfer angriffen und sie mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert haben sollen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei die Brille des einen Mannes verbogen und die Mütze des anderen entwendet. Im Anschluss seien die Täter in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen: Die Täter waren circa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß. Einer der Männer trug eine schwarze Bomberjacke, hatte hellblonde Haare und war von kräftiger Statur. Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631 340730.