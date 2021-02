Der Ortsgemeinderat Dudenhofen hat die saisonal befristete Ausweisung einer Stelle auf 450-Euro-Basis für Pflegearbeiten auf dem Friedhof beschlossen.

Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) sagte zur Begründung der Vorlage: „Das äußere Erscheinungsbild der Friedhofsanlage sollte auch außerhalb der Pflegeintervalle der beauftragten Fremdfirma in einem gepflegten Zustand erlebt werden können.“ In seiner Mittagspause gehe er oft über den Friedhof und höre in Gesprächen mit anderen Besuchern immer wieder Klagen über den Zustand mancher Grabstellen-Lücken. Dafür einen zusätzlichen Bauhof-Mitarbeiter einzustellen, gebe der Stellenplan nicht her. Ortsbeigeordneter Reinhard Burck (Grüne) sah die Anstellung sowie die Suche nach einer geeigneten Person als Versuch: „Lasst es uns probieren.“